Издание сообщает, что "упадок империи" заставляет Вашингтон усиливать давление и Латинскую Америку

ГАВАНА, 19 августа. /ТАСС/. Намерение США направить свои военно-морские силы в акваторию вблизи Латинской Америки является не только частью психологической войны, но и стремлением иметь контроль над Венесуэлой в свете, в частности, усиления БРИКС в экономическом миропорядке, говорится в опубликованной в понедельник статье кубинской газеты Granma под заголовком "Чего США ищут на Карибах?".

"К этому нельзя относиться легкомысленно, - отмечается в публикации. - Несмотря на то что действующая угроза является частью психологической войны, следует учитывать, что упадок империи (имеются в виду США - прим. ТАСС) усилился". "Гегемон ощущает вызов со стороны развивающихся держав, предлагающих новый, многополярный и единый миропорядок, - сказано в материале. - Такое видение мира ему чуждо, и он воспринимает его как угрозу". "Перед лицом потери влияния в других регионах, альянсом, который представляет собой БРИКС в экономическом миропорядке, особенно Китай, Россия и Индия, обладающие гарантированными энергетическими ресурсами, контроль над Венесуэлой имеет для США большое значение".

По мнению авторов материала, намерение США разместить своих военнослужащих, "главным образом морских пехотинцев, в сопровождении военных кораблей, самолетов и атомной подводной лодки вызвало обеспокоенность в Латинской Америке и во всем мире". Журналисты газеты напомнили, что глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья в понедельник в своем телеграм-канале осудил это намерение, представленное как "мера борьбы с незаконным оборотом наркотиков", подчеркнув, что "Латинская Америка и Карибский бассейн должны уважаться как зона мира".

В публикации напоминается также, что в 2020 году администрация находившегося тогда у власти в США Дональда Трампа обвинила президента Венесуэлы Николаса Мадуро в наркоторговле: "в порыве фантазии они выдумали "картель солнц" в стиле худших наркосериалов". "Те интервенционистские планы, в которых заметную роль сыграл действующий госсекретарь [США] Марко Рубио, закончились сокрушительным провалом, и теперь, похоже, они хотят повторить произошедшее тогда фиаско", - отмечают журналисты Granma.

Агентство Bloomberg сообщило в понедельник со ссылкой на источники, что Министерство обороны США направляет более 4 000 моряков и морских пехотинцев в морские районы вблизи Латинской Америки в качестве демонстрации силы после заявлений президента Дональда Трампа о готовности задействовать военных для борьбы с наркокартелями.