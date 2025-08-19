Старший научный сотрудник аналитического института "Тайхэ" обратил внимание, что процесс восстановления стратегического доверия между Россией и США "только начался"

ПЕКИН, 19 августа. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Недавно состоявшийся российско-американский саммит на Аляске позволил создать благоприятные условия для продвижения переговорного процесса по украинской проблеме. Такую точку зрения корреспонденту ТАСС высказал эксперт Института национальной стратегии Университета Цинхуа, старший научный сотрудник аналитического института "Тайхэ" Цянь Фэн.

"Хотя на саммите, который прошел на Аляске, не было достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной, он создал условия для последующих переговоров, возможного трехстороннего саммита, а также политического урегулирования украинского кризиса", - считает китайский политолог.

Он отметил, что украинский вопрос сталкивается с "переплетением возможностей для переговоров и реальных препятствий". Цянь Фэн также обратил внимание, что процесс восстановления стратегического доверия между Россией и США "только начался".

По словам эксперта, позиция Украины по территориальному вопросу и "решительное давление" на РФ со стороны Евросоюза могут затянуть мирный диалог, который будет сопровождаться "множеством переменных". Он подчеркнул, что для достижения существенного прорыва потребуются усилия каждой из сторон.

Урегулирование украинского вопроса

15 августа на Аляске состоялся российско-американский саммит, по итогам которого президент РФ Владимир Путин сообщил, что основной темой переговоров стало урегулирование украинского конфликта. Он предложил перевернуть страницу в отношениях Москвы и Вашингтона, вернуться к сотрудничеству, а также пригласил лидера США Дональда Трампа в Россию. В свою очередь глава Белого дома подтвердил, что на этой встрече был достигнут прогресс, однако стороны смогли прийти к согласию не по всем пунктам повестки.

В понедельник Трамп принял Владимира Зеленского, президентов Финляндии и Франции Александера Стубба и Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, главу правительства Италии Джорджу Мелони. Кроме того, во встрече участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Такое число руководителей высшего уровня было одновременно представлено в Белом доме впервые. Этот беспрецедентный состав участников, свидетельствующий о важности обсуждаемой проблемы, отметил и сам американский лидер.

В ходе встречи в Вашингтоне Трамп позвонил Путину, с которым, по словам главы Белого дома, он обсудил в том числе перспективы проведения встречи российского лидера с Зеленским, а затем и трехсторонних переговоров. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, рассматривалась и идея повышения их уровня.