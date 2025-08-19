По данным газеты, "мир стал вращаться в другую сторону"

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Переговоры президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским показали, что мировой порядок начал меняться. Такое мнение высказала канадская газета The Globe and Mail.

"После 72 часов переговоров больших держав и геополитических потрясений <...> мир стал вращаться в другую сторону. Внезапно Соединенные Штаты, чья внешняя политика на протяжении полувека была основана на противостоянии российской экспансии в Европе, похоже, согласились с российскими завоеваниями на европейской равнине. Также внезапно европейские страны <...> объединились против Вашингтона", - пишет газета, комментируя встречу в столице США.

"США, которые еще восемь месяцев назад были силой, призванной защищать интересы Европы, превратились в угрозу ее интересам", - считает The Globe and Mail.

18 августа Трамп принял Зеленского, президентов Финляндии и Франции Александера Стубба и Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, главу правительства Италии Джорджу Мелони. Кроме того, во встрече участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Такое число руководителей высшего уровня было одновременно представлено в Белом доме впервые. Этот беспрецедентный состав участников, свидетельствующий о важности обсуждаемой проблемы, отметил и сам американский лидер.

В ходе встречи Трамп позвонил Путину, с которым, по словам главы Белого дома, он обсудил в том числе перспективы проведения встречи российского лидера с Зеленским, а затем и трехсторонних переговоров. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.