Переговоры в Белом доме. Планы на трехсторонку США, РФ и Украины и гарантии безопасности

Президент США Дональд Трамп провел в понедельник в Белом доме многостороннюю встречу, посвященную урегулированию украинского конфликта и последовавшую за российско-американским саммитом на Аляске. В переговорах в Вашингтоне участвовали Владимир Зеленский, лидеры Великобритании, Германии, Италии, Финляндии, Франции, глава Еврокомиссии и генсек НАТО. Белый дом впервые в своей истории принимал такое большое число лидеров европейских стран. Этой встрече предшествовал разговор Трампа с Зеленским тет-а-тет, он продолжался около часа.
Кроме того, американский лидер позвонил президенту России Владимиру Путину и проинформировал его о многосторонних переговорах в Белом доме. Общение Трампа и Путина длилось около 40 минут, они высказались за продолжение прямых переговоров между Москвой и Киевом и обсудили возможность повысить их уровень, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
ТАСС собрал основные заявления участников встречи в Белом доме.
Позиция Трампа
- По завершении переговоров в Белом доме президент США заявил, что начал подготовку встречи Путина с Зеленским, "ее место еще предстоит определить". После того как она состоится, последуют трехсторонние переговоры США, России и Украины, добавил Трамп. "В ходе встречи [в Белом доме] мы обсудили вопросы гарантий безопасности для Украины, которые будут предоставлены различными европейскими странами в координации с США", - также написал Трамп в социальной сети Truth Social.
- Президент США сообщил, что координацию с Россией и Украиной осуществляют вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф.
- Перед началом переговоров Трамп выразил уверенность, что возможно провести трехстороннюю встречу с участием его, Путина и Зеленского. В ходе разговора с европейскими лидерами и Зеленским он отметил, что такая встреча лишь вопрос времени.
- Американский лидер убежден в желании российской стороны урегулировать конфликт. После переговоров с Зеленским он также подчеркнул, что не верит в угрозу "дальнейшей агрессии" против Украины со стороны России.
- Президент США заявил, что прекращение огня не является необходимым условием для работы над мирным соглашением. "Я не думаю, что нужно прекращение огня, - сказал он, выступая перед журналистами в Белом доме. - Но мы можем работать над сделкой, пока они [стороны конфликта] воюют".
- Трамп также назвал необходимым обсуждение возможного обмена территориями между РФ и Украиной для урегулирования кризиса. "Нам также необходимо обсудить возможный обмен территориями, принимая во внимание текущую линию соприкосновения", - уточнил он.
- По прогнозам Трампа, "через неделю или через две недели" станет понятно, возможно ли урегулирование конфликта на Украине. "Возможно и то, что добиться этого не удастся", - добавил он и признал, что недооценивал сложность этой проблемы.
Заявления Зеленского
- Зеленский после переговоров с Трампом заявил о готовности к двусторонней встрече с российским лидером. "Я подтвердил, и меня поддержали все лидеры, [присутствовавшие в Белом доме], что мы готовы к двусторонней встрече с Путиным", - сказал Зеленский на брифинге у Белого дома, добавив, что после этого рассчитывает на трехстороннюю встречу с участием Трампа. Зеленский отметил, что даты контактов с Россией пока нет.
- Он также заявил, что хочет вынести на возможную двустороннюю встречу с Путиным "вопрос территорий" и не будет настаивать на перемирии в качестве условия для дальнейших переговоров.
- Зеленский утверждал, что "все чувствительные вещи, территориальные и так далее", будут обсуждаться и на трехсторонней встрече США, РФ и Украины.
- Помимо этого, Зеленский добавил, что гарантии безопасности для Украины планируется сформулировать в течение 7-10 дней. Он уточнил, что у гарантий три основных составляющие: вооружение украинской армии, обязательства союзников, развитие оборонно-промышленного комплекса Украины.
- Он добавил, что пока рано говорить о том, как конкретно будут выглядеть гарантии, в частности, будут ли они включать размещение иностранных военных на Украине. "Мы говорим про "коалицию желающих", про 30 стран. Мы будем понимать, кто из этих стран может что-то предложить реально, кто-то будет готов говорить про [военное] присутствие, кто-то про море, кто-то про защиту неба, у кого-то на все это нет конституционных прав, но он может финансировать украинское производство", - сказал Зеленский.
- По итогам переговоров в Белом доме Киев предложил Вашингтону приобрести у США вооружения на $90 млрд, в том числе самолеты и системы ПВО. Этот "пакет американского вооружения" станет "вторым пунктом гарантий", заявил Зеленский. Он также сообщил, что Украина предложила США поставлять им дроны, однако не уточнил, на какую сумму.
- Во время двусторонней встречи с Трампом Зеленский (полномочия которого официально истекли после 20 мая 2024 года) заявил, что "открыт к проведению выборов" на Украине, но после прекращения огня.
Мнение европейских лидеров и генсека НАТО
- Президент Франции Эмманюэль Макрон на переговорах в Белом доме приветствовал идею о трехсторонней встрече с участием лидеров РФ, США и Украины для урегулирования украинского конфликта. Вместе с тем, по его мнению, также должна быть проведена четырехсторонняя встреча с участием Европы.
- Макрон сообщил, что участники переговоров в Белом доме обсуждали вопрос об усилении санкций в отношении России. Он также отметил, что европейские лидеры и Трамп рассчитывают в ближайшие дни и недели организовать прямые контакты между Путиным и Зеленским. По словам Макрона, место этой двусторонней встречи будет определено уже 19 августа.
- При этом, как заявил французский лидер, на встрече в Белом доме не затрагивались вопросы, связанные с территориями и их принадлежностью по итогам потенциального урегулирования украинского конфликта. Он пояснил, что этого не произошло по той причине, что приоритет был отдан обсуждению гарантий безопасности.
- Макрон назвал "важным прогрессом" то, что власти США выразили "четкую приверженность" участию в обеспечении гарантий безопасности Украины. Среди них французский лидер выделил поддержание насчитывающей "сотни тысяч" человек украинской армии, которую союзники Киева должны будут "оснастить, обучить и содержать на протяжении длительного времени".
- Канцлер Германии Фридрих Мерц, в отличие от Трампа, на встрече в Белом доме заявил о необходимости прекращения огня на Украине до начала следующего этапа переговоров по урегулированию конфликта. Кроме того, Мерц считает, что необходимо оказать давление на Россию.
- Он также заявил журналистам, что Трамп в телефонном разговоре с Путиным "договорился о встрече президентов России и Украины в течение следующих двух недель".
- Мерц сообщил, что 19 августа состоится видеоконференция "коалиции желающих" по теме Украины, а затем заседание Евросовета.
- Генсек НАТО Марк Рютте по итогам переговоров в Белом доме заявил в интервью телеканалу Fox News о продолжении дискуссий по Украине в онлайн-формате, назвав прошедшую встречу успешной.
- При этом Рютте утверждал, что для Украины существует необратимый путь к членству в НАТО, однако на данный момент этот вопрос не стоит на повестке дня, поскольку "США и некоторые другие страны заявили, что они против членства Украины" в альянсе.
- Он также сообщил, что вопрос территориальных уступок со стороны Украины не обсуждался в Белом доме. "Для того чтобы украинцы были готовы обсуждать территорию как часть общего решения, сначала нам, европейцам и другим членам коалиции, нужна полная ясность в отношении того, что будут означать гарантии безопасности", - заявил Рютте.
- Он также сообщил, что поставки американского оружия на Украину будут продолжаться, их будут оплачивать европейские партнеры по НАТО.
- Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на переговорах в Вашингтоне выразил уверенность, что страны Европы и США могут добиться "настоящего прогресса" по теме гарантий безопасности для Украины. "Когда мы говорим о безопасности, это не только для Украины, но также для Европы и Соединенного Королевства", - отметил он. Стармер считает возможную трехстороннюю встречу Трампа, Путина и Зеленского "разумным следующим шагом".
- Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе встречи в Вашингтоне призвала всех к единству в поисках выхода из украинского кризиса: "Гарантировать мир мы должны все вместе для безопасности наших стран". По мнению Мелони, Трампу удалось начать новую фазу в поиске решения конфликта.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи заявила, что ЕС и США будут разрабатывать "сильные гарантии безопасности" для Украины. Президент Финляндии Александер Стубб выразил мнение, что "детали относительно гарантий безопасности для Украины могут быть выработаны примерно в течение недели".
Оценки СМИ
- Примечательно, что, согласно подсчетам газеты The Washington Post, Зеленский поблагодарил Трампа в ходе протокольных съемок на встречах в Белом доме примерно 11 раз за четыре с половиной минуты. По оценке издания, Зеленский ясно продемонстрировал, что "адаптировался [к Трампу] за шесть месяцев, прошедших с момента предыдущего визита в Белый дом", который "закончился катастрофой". В материале The Washington Post также отмечается, что Зеленский "был не одинок" в восхвалении президента США: "лидеры Европы и НАТО неоднократно благодарили Трампа и делали ему комплименты на встрече в Белом доме".