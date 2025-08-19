Переговоры в Белом доме. Планы на трехсторонку США, РФ и Украины и гарантии безопасности

Президент США Дональд Трамп провел в понедельник в Белом доме многостороннюю встречу, посвященную урегулированию украинского конфликта и последовавшую за российско-американским саммитом на Аляске. В переговорах в Вашингтоне участвовали Владимир Зеленский, лидеры Великобритании, Германии, Италии, Финляндии, Франции, глава Еврокомиссии и генсек НАТО. Белый дом впервые в своей истории принимал такое большое число лидеров европейских стран. Этой встрече предшествовал разговор Трампа с Зеленским тет-а-тет, он продолжался около часа.

Кроме того, американский лидер позвонил президенту России Владимиру Путину и проинформировал его о многосторонних переговорах в Белом доме. Общение Трампа и Путина длилось около 40 минут, они высказались за продолжение прямых переговоров между Москвой и Киевом и обсудили возможность повысить их уровень, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

ТАСС собрал основные заявления участников встречи в Белом доме.

Позиция Трампа

По завершении переговоров в Белом доме президент США заявил, что начал подготовку встречи Путина с Зеленским, "ее место еще предстоит определить". После того как она состоится, последуют трехсторонние переговоры США, России и Украины, добавил Трамп. "В ходе встречи [в Белом доме] мы обсудили вопросы гарантий безопасности для Украины, которые будут предоставлены различными европейскими странами в координации с США", - также написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Президент США сообщил, что координацию с Россией и Украиной осуществляют вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф.

Перед началом переговоров Трамп выразил уверенность, что возможно провести трехстороннюю встречу с участием его, Путина и Зеленского. В ходе разговора с европейскими лидерами и Зеленским он отметил, что такая встреча лишь вопрос времени.

Американский лидер убежден в желании российской стороны урегулировать конфликт. После переговоров с Зеленским он также подчеркнул, что не верит в угрозу "дальнейшей агрессии" против Украины со стороны России.

Президент США заявил, что прекращение огня не является необходимым условием для работы над мирным соглашением. "Я не думаю, что нужно прекращение огня, - сказал он, выступая перед журналистами в Белом доме. - Но мы можем работать над сделкой, пока они [стороны конфликта] воюют".

Трамп также назвал необходимым обсуждение возможного обмена территориями между РФ и Украиной для урегулирования кризиса. "Нам также необходимо обсудить возможный обмен территориями, принимая во внимание текущую линию соприкосновения", - уточнил он.

По прогнозам Трампа, "через неделю или через две недели" станет понятно, возможно ли урегулирование конфликта на Украине. "Возможно и то, что добиться этого не удастся", - добавил он и признал, что недооценивал сложность этой проблемы.

Заявления Зеленского

Зеленский после переговоров с Трампом заявил о готовности к двусторонней встрече с российским лидером. "Я подтвердил, и меня поддержали все лидеры, [присутствовавшие в Белом доме], что мы готовы к двусторонней встрече с Путиным", - сказал Зеленский на брифинге у Белого дома, добавив, что после этого рассчитывает на трехстороннюю встречу с участием Трампа. Зеленский отметил, что даты контактов с Россией пока нет.

Он также заявил, что хочет вынести на возможную двустороннюю встречу с Путиным "вопрос территорий" и не будет настаивать на перемирии в качестве условия для дальнейших переговоров.

Зеленский утверждал, что "все чувствительные вещи, территориальные и так далее", будут обсуждаться и на трехсторонней встрече США, РФ и Украины.

Помимо этого, Зеленский добавил, что гарантии безопасности для Украины планируется сформулировать в течение 7-10 дней. Он уточнил, что у гарантий три основных составляющие: вооружение украинской армии, обязательства союзников, развитие оборонно-промышленного комплекса Украины.

Он добавил, что пока рано говорить о том, как конкретно будут выглядеть гарантии, в частности, будут ли они включать размещение иностранных военных на Украине. "Мы говорим про "коалицию желающих", про 30 стран. Мы будем понимать, кто из этих стран может что-то предложить реально, кто-то будет готов говорить про [военное] присутствие, кто-то про море, кто-то про защиту неба, у кого-то на все это нет конституционных прав, но он может финансировать украинское производство", - сказал Зеленский.

По итогам переговоров в Белом доме Киев предложил Вашингтону приобрести у США вооружения на $90 млрд, в том числе самолеты и системы ПВО. Этот "пакет американского вооружения" станет "вторым пунктом гарантий", заявил Зеленский. Он также сообщил, что Украина предложила США поставлять им дроны, однако не уточнил, на какую сумму.

Во время двусторонней встречи с Трампом Зеленский (полномочия которого официально истекли после 20 мая 2024 года) заявил, что "открыт к проведению выборов" на Украине, но после прекращения огня.

Мнение европейских лидеров и генсека НАТО

Президент Франции Эмманюэль Макрон на переговорах в Белом доме приветствовал идею о трехсторонней встрече с участием лидеров РФ, США и Украины для урегулирования украинского конфликта. Вместе с тем, по его мнению, также должна быть проведена четырехсторонняя встреча с участием Европы.

Макрон сообщил, что участники переговоров в Белом доме обсуждали вопрос об усилении санкций в отношении России. Он также отметил, что европейские лидеры и Трамп рассчитывают в ближайшие дни и недели организовать прямые контакты между Путиным и Зеленским. По словам Макрона, место этой двусторонней встречи будет определено уже 19 августа.

При этом, как заявил французский лидер, на встрече в Белом доме не затрагивались вопросы, связанные с территориями и их принадлежностью по итогам потенциального урегулирования украинского конфликта. Он пояснил, что этого не произошло по той причине, что приоритет был отдан обсуждению гарантий безопасности.

Макрон назвал "важным прогрессом" то, что власти США выразили "четкую приверженность" участию в обеспечении гарантий безопасности Украины. Среди них французский лидер выделил поддержание насчитывающей "сотни тысяч" человек украинской армии, которую союзники Киева должны будут "оснастить, обучить и содержать на протяжении длительного времени".

Канцлер Германии Фридрих Мерц, в отличие от Трампа, на встрече в Белом доме заявил о необходимости прекращения огня на Украине до начала следующего этапа переговоров по урегулированию конфликта. Кроме того, Мерц считает, что необходимо оказать давление на Россию.

Он также заявил журналистам, что Трамп в телефонном разговоре с Путиным "договорился о встрече президентов России и Украины в течение следующих двух недель".

Мерц сообщил, что 19 августа состоится видеоконференция "коалиции желающих" по теме Украины, а затем заседание Евросовета.

Генсек НАТО Марк Рютте по итогам переговоров в Белом доме заявил в интервью телеканалу Fox News о продолжении дискуссий по Украине в онлайн-формате, назвав прошедшую встречу успешной.

При этом Рютте утверждал, что для Украины существует необратимый путь к членству в НАТО, однако на данный момент этот вопрос не стоит на повестке дня, поскольку "США и некоторые другие страны заявили, что они против членства Украины" в альянсе.

Он также сообщил, что вопрос территориальных уступок со стороны Украины не обсуждался в Белом доме. "Для того чтобы украинцы были готовы обсуждать территорию как часть общего решения, сначала нам, европейцам и другим членам коалиции, нужна полная ясность в отношении того, что будут означать гарантии безопасности", - заявил Рютте.

Он также сообщил, что поставки американского оружия на Украину будут продолжаться, их будут оплачивать европейские партнеры по НАТО.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на переговорах в Вашингтоне выразил уверенность, что страны Европы и США могут добиться "настоящего прогресса" по теме гарантий безопасности для Украины. "Когда мы говорим о безопасности, это не только для Украины, но также для Европы и Соединенного Королевства", - отметил он. Стармер считает возможную трехстороннюю встречу Трампа, Путина и Зеленского "разумным следующим шагом".

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе встречи в Вашингтоне призвала всех к единству в поисках выхода из украинского кризиса: "Гарантировать мир мы должны все вместе для безопасности наших стран". По мнению Мелони, Трампу удалось начать новую фазу в поиске решения конфликта.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи заявила, что ЕС и США будут разрабатывать "сильные гарантии безопасности" для Украины. Президент Финляндии Александер Стубб выразил мнение, что "детали относительно гарантий безопасности для Украины могут быть выработаны примерно в течение недели".

Оценки СМИ