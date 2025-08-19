Член Палаты лордов Арминка Хелич и президент некоммерческой организации Refugees International Джереми Кониндик убеждены, что у Евросоюза есть экономические рычаги давления на Израиль, но сообщество не стремится их применять

БРЮССЕЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Главы МИД стран ЕС неоднократно посещали Украину для "демонстрации солидарности" со страной, однако никто из них не посещал сектор Газа, чтобы лично оценить гуманитарный кризис. Такое мнение выразили член Палаты лордов (верхней палаты британского парламента) Арминка Хелич и президент некоммерческой организации Refugees International Джереми Кониндик.

"Это отсутствие не просто постыдно - это упущенная возможность использовать рычаги влияния Европы", - говорится в их статье для европейского издания Politico. По их мнению, глава европейской дипломатии Кая Каллас должна лично посетить анклав, чтобы увидеть своими глазами масштабы разрушений и выступить с соответствующим заявлением, как это было на Украине.

Более того, эксперты убеждены, что у ЕС есть и экономические рычаги влияния на Израиль, которые сообщество не стремится применять. Евросоюз является крупнейшим торговым партнером Израиля, на его долю приходится треть израильского рынка, в то время как еврейское государство занимает всего 1% европейского рынка.

Израиль, в свою очередь, предпринимает ряд шагов для улучшения ситуации в секторе Газа, однако по словам экспертов, этого недостаточно. "Одними словами бомбы не остановить. <...> У Европы есть рычаги влияния. Давно пора было их использовать", - резюмируется в статье.

Еврокомиссия (ЕК) 28 июля рекомендовала приостановить участие Израиля в научно-исследовательской программе Horizon Europe. Обоснованием для такого решения в ЕК назвали действия Израиля в секторе Газа, которые, как считают в Брюсселе, нарушают международное право и права человека.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что по итогам операции армия планирует взять под контроль всю территорию сектора Газа.