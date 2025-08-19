По данным газеты, для Владимира Зеленского и лидеров ЕС одной из главных задач на встрече в Вашингтоне было "вырвать" американского лидера "из дипломатических объятий российского президента Владимира Путина"

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Европейские лидеры приехал на переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтон, "вооружившись лестью". Такое мнение высказала канадская газета The Globe and Mail.

Издание отмечает, что в столицу США еще никогда одновременно не прибывали сразу столько европейских лидеров. "И за всю 225-летнюю историю встреч в Белом доме мало кто видел столь чрезмерную похвалу и обоюдное восхищение", - подчеркнула The Globe and Mail.

"Это была осознанная попытка избежать дипломатического фиаско предыдущего визита Зеленского в Белый дом. Ставки были слишком высоки: их репутация миротворцев, будущее Украины и безопасность Европы", - пояснила свою позицию газета. Издание добавило, что для Владимира Зеленского и лидеров ЕС одной из главных задач на встрече в Вашингтоне было "вырвать Трампа из дипломатических объятий российского президента Владимира Путина", поэтому они решили, что "лучший подход к президенту США - это лесть".

18 августа Трамп принял Зеленского, президентов Финляндии и Франции Александера Стубба и Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, главу правительства Италии Джорджу Мелони. Кроме того, во встрече участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Такое число руководителей высшего уровня было одновременно представлено в Белом доме впервые. Этот беспрецедентный состав участников, свидетельствующий о важности обсуждаемой проблемы, отметил и сам американский лидер.

В ходе встречи Трамп позвонил Путину, с которым, по словам главы Белого дома, он обсудил в том числе перспективы проведения встречи российского лидера с Зеленским, а затем и трехсторонних переговоров. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.