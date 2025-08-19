По мнению директора британского Института исследований кризисов, сейчас не просматривается четких гарантий безопасности для Украины в случае заключения мира

ЛОНДОН, 19 августа. /ТАСС/. Несмотря на оптимистичные реакции лидеров Украины и стран Европы на переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, Россия продолжает выигрывать в вопросе разрешения украинского кризиса. С таким мнением выступил директор британского Института исследований кризисов Марк Алмонд.

Прозвучавшие в ходе встречи комментарии Трампа по вопросу мирного урегулирования эксперт охарактеризовал как "позитивный шум", которому не достает деталей. Он отметил, что Трамп в своих заявлениях соблюдал осторожность, чтобы не дать конкретных обещаний об отправке американских войск как миротворцев на Украину. По мнению Алмонда, сейчас не просматривается четких гарантий безопасности для Киева в случае заключения мира. "Несмотря на оптимистичные реакции украинцев и европейцев, Россия сегодня выигрывает по очкам", - написал эксперт в колонке для газеты Daily Mail.

Он пояснил, что российский ВПК лишь ускорит производство в случае прекращения военных действий, а Украина не сможет достичь таких же объемов выпуска военной продукции. Кроме того, Трамп заинтересован в возобновлении энергетического сотрудничества с Россией, чтобы добиться снижения цен на электричество на внутреннем рынке и получить рычаг в торговых переговорах с Китаем и Индией.

"Когда мир несет столько выгод для Трампа, сложно ожидать, что у [премьер-министра Великобритании] Кира Стармера, французского президента Эмманюэля Макрона и других европейских лидеров будет какое-то влияние. Их незапланированный бросок через Атлантику для посещения переговоров на самом деле показал, как слабы позиции Украины. Сложно не сделать вывод, что Стармер и его коллеги, так называемая коалиция желающих, были завезенными зрителями, даже не актерами на второстепенных ролях, просто массовкой", - написал Алмонд.

По его мнению, европейские лидеры прибыли в Вашингтон в надежде повлиять на мирную сделку Трампа. "Вместо этого их присутствие лишь придает ей легитимность. Какое бы решение он (Трамп - прим. ТАСС) не принял и на что бы не согласился Путин, они вдвоем смогут заявить, что это было сделано с европейской поддержкой и участием", - отметил эксперт, добавив, что в случае неудачи попыток Трампа достичь мирной сделки или если Киев откажется от нее, Трамп сможет возложить на Европу вину за затягивание боевых действий.