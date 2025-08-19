Рубио: США больше не дают Украине оружие, а поставляют его за счет Европы

По данным госсекретаря Соединенных Штатов, оплату проводят через НАТО

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты больше не поставляют оружие напрямую Украине, а продают его, получая оплату от стран Европы через НАТО, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News по итогам встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

"Мы больше не даем Украине оружие. Мы больше не даем Украине деньги. Теперь мы продаем им оружие, а европейские страны оплачивают его через НАТО", - заявил Рубио в интервью, стенограмма которого опубликована на сайте Госдепартамента.

Трамп провел накануне встречу с Зеленским, а затем и с приехавшими его поддержать лидерами стран Евросоюза. Беседа Трампа и Зеленского тет-а-тет продолжалась около часа. Далее прошла встреча американского президента с европейскими лидерами и Зеленским. Представитель Украины рассыпался в комплиментах Трампу и в целом, в отличие от прошлого его посещения Белого дома, закончившегося публичным скандалом в прямом эфире, не стал спорить с хозяином Овального кабинета. В то же время никаких конкретных заявлений не прозвучало.