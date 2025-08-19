Бывший посол Соединенного Королевства в Узбекистане сообщил, что Великобритания выделит более £10 млрд для приобретения американского вооружения для Киева в обмен на гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов

ЛОНДОН, 19 августа. /ТАСС/. Великобритания выделит более £10 млрд ($13,5 млрд) для закупки американского оружия для Украины в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Об этом сообщил бывший посол Соединенного Королевства в Узбекистане (2002-2004) Крэйг Мюррей со ссылкой на высокопоставленный источник в британском МИД.

"В рамках предложенной сделки Великобритания выделит более 10 млрд фунтов на европейскую закупку оружия у США в размере $100 млрд для передачи его Украине", - написал он в X. Дипломат добавил, что из-за этого шага британские пенсионеры недосчитаются зимних топливных выплат.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Украина готова приобрести американские вооружения на $100 млрд при финансировании европейских стран в обмен на гарантии безопасности США.