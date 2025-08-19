WWD: костюм Зеленского со встречи с Трампом сшили на День независимости Украины

Сам костюм издание называет "официальным военным жакетом во французском стиле, сделанным из армейской холщовой ткани"

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский надел на встречу с президентом США Дональдом Трампом костюм, который ему сшили для празднования Дня независимости Украины, его дизайн был подготовлен еще в январе. Об этом пишет журнал Women’s Wear Daily со ссылкой на дизайнера Виктора Анисимова.

По его словам, он встречался с Зеленским 15 августа, когда встреча с Трампом еще не была подтверждена. Разговор Анисимова с Зеленским был посвящен подготовке костюма для участия в мероприятиях по случаю Дня независимости Украины 24 августа. Хотя уже 15 августа Зеленский решил, что костюм "идеально подойдет для следующего визита в Белый дом", дизайнер забрал его в свою студию для доработки, по-прежнему исходя из того, что он будет использоваться на публике в первый раз 24 августа. "В субботу этот график работ изменился", - пишет журнал.

Сам костюм издание называет "официальным военным жакетом во французском стиле, сделанным из армейской холщовой ткани". Анисимов подготовил два варианта - в черном и синем цвете. Дизайн был разработан еще в январе, до скандального посещения Зеленским в Белого дома в конца февраля, когда американский журналист раскритиковал его за отказ носить деловой костюм.

По словам Анисимова, смена имиджа Зеленского не связана с тем инцидентом. Он утверждает, что работа над костюмом началась в январе, а после скандала в Белом доме он ожидал, что Зеленский откажется от идеи. "Но нет, он решил, что мы должны продолжать. Он не обсуждает эту тему [со мной]. Мы продолжаем делать нашу работу, но мы знаем об этой ситуации", - сказал Анисимов в беседе с журналом.