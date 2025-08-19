Как пишет портал, визит европейских лидеров в США "завершился позитивно", но не "принес никакой ясности" по ключевым вопросам

БРЮССЕЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Лидеры ЕС планируют провести телефонный разговор с президентом США сегодня или до конца недели, утверждает брюссельский портал Euractiv со ссылкой на источники.

"Еще одна виртуальная встреча между европейцами и Трампом может произойти уже во вторник или позже на этой неделе", - отмечает издание.

Как пишет Euractiv, хотя визит европейских лидеров в США "завершился позитивно", он не "принес никакой ясности" по ключевым вопросам: ни по собственно урегулированию, ни по формату гарантий безопасности Киеву, ни по перспективам переговоров России и Украины.

В Европе 19 августа пройдут экстренные видеоконференции "коалиции желающих" и лидеров всех стран Евросоюза, на которых они будут вырабатывать между собой общую позицию по вопросу урегулирования украинского конфликта.