Николай Азаров обратил внимание, что на встрече в Вашингтоне под "гарантиями безопасности" подразумевались финансовые вложения в украинскую армию, в том числе закупки американского вооружения

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Так называемые гарантии безопасности, которые обсуждались на встрече президента США Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров и фактически предполагают дальнейшую милитаризацию киевского режима, могут сорвать мирный процесс. Об этом заявил экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"Этот саммит поставил гораздо больше вопросов, чем дал ответов. <...> Есть моменты позитивные, но есть такие негативные, которые могут вообще сорвать этот мирный процесс", - сказал Азаров.

"У меня вызывает опасения, прежде всего, вопрос так называемой безопасности, на котором они сконцентрировались <...>. В том виде, в котором сейчас прорисовывается мирный процесс, он не будет отвечать позиции российской делегации. Милитаризация - это что? "Гарантии безопасности", которые представляют из себя огромную армию, это нормально?", - сказал Азаров в интервью телеканалу "Соловьев Live".

Он подчеркнул, что в таком виде гарантии безопасности могут "пустить под откос весь мирный процесс". Экс-премьер обратил внимание, что на встрече в Вашингтоне под "гарантиями безопасности" подразумевались финансовые вложения в украинскую армию, в том числе закупки американского вооружения. "Для них, как они понимают этот вопрос - это сохранение агрессивного бандеровского режима, сохранение Украины в виде антиРоссии, это милитаризация этого режима", - пояснил он, отметив, что на переговорах в Вашингтоне не была затронута тема смены режима в Киеве.

18 августа Трамп провел в Вашингтоне встречи с Зеленским и лидерами европейских стран. В Белый дом вместе с Зеленским прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Макрон отметил, что в ходе переговоров приоритет был отдан обсуждению гарантий безопасности для Украины.

В ходе встречи Трамп позвонил президенту РФ Владимиру Путину, с которым, по словам главы Белого дома, он обсудил в том числе перспективы проведения встречи российского лидера с Зеленским, а затем и трехсторонних переговоров. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.