По словам Николая Азарова, президент США четко поставил условие, что нужно идти на компромисс и обрисовал понятие этого компромисса

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на переговорах с Владимиром Зеленским и лидерами стран Евросоюза в Вашингтоне смог продавить свою позицию по заключению всеобъемлющего мирного соглашения без прекращения огня как предварительного условия Такое мнение выразил экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"Позитив заключается в том, что ему [Трампу] все-таки удалось продавить те моменты, которые он согласовал на Аляске. Он не отступил от них, четко была проведена позиция, что не перемирие, а мирное соглашение без всяких категорических отказов. Он четко поставил условие, что нужно идти на компромисс и обрисовал понятие этого компромисса", - сказал он в интервью телеканалу "Соловьев Live".

Азаров отметил, что еще одним компромиссным вопросом, на который указал Трамп во время встречи, стала необходимость обсуждения возможного обмена территориями между РФ и Украиной. "Крым вообще не упоминался - считается, что это само собой разумеющееся. Все остальные территории, я думаю, они на карте обсудили с Зеленским. Зеленский вообще помалкивал, стоял и молчал в основном и прокомментировал только после этого мероприятия (переговоров - прим. ТАСС)", - добавил экс-премьер Украины.

18 августа Трамп принял в Белом доме Зеленского, президентов Финляндии и Франции Александера Стубба и Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, главу правительства Италии Джорджу Мелони, а также главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и генсека НАТО Марка Рютте. При этом канцлер Германии Мерц, в отличие от Трампа, заявил о необходимости прекращения огня на Украине до начала следующего этапа переговоров по урегулированию конфликта.