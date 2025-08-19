Телеканал отметил, что отношения двух политиков во время их следующей встречи могут полностью испортить "тонкости потенциальной мирной сделки"

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Прошедшая в Вашингтоне встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая в этот раз не завершилась дипломатическим скандалом, стала первым многообещающим шагом к заключению мира на Украине. Такое мнение высказал канадский телеканал СВС.

"Отсутствие нового выяснения отношений в Овальном кабинете стало первым многообещающим шагом к миру", - считает телеканал. Кроме того, продолжил он, похоже, что после этой встречи Зеленский больше не числится в черном списке Трампа. Однако, отметил СВС, отношения двух политиков во время их следующей встречи могут полностью испортить "тонкости потенциальной мирной сделки".

18 августа Трамп принял Зеленского, президентов Финляндии и Франции Александера Стубба и Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, главу правительства Италии Джорджу Мелони. Кроме того, во встрече участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Такое число руководителей высшего уровня было одновременно представлено в Белом доме впервые. Этот беспрецедентный состав участников, свидетельствующий о важности обсуждаемой проблемы, отметил и сам американский лидер.

В ходе встречи Трамп позвонил президенту РФ Владимиру Путину, с которым, по словам главы Белого дома, он обсудил в том числе перспективы проведения встречи российского лидера с Зеленским, а затем и трехсторонних переговоров. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.