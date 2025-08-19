Лидер германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" также приветствовала возможную встречу президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, отметив, что это бы "стало позитивным сигналом"

БЕРЛИН, 19 августа. /ТАСС/. Лидер германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт полагает, что так называемая коалиция желающих и Владимир Зеленский не готовы к компромиссу с целью урегулирования конфликта на Украине.

"Сохраняются серьезные сомнения в том, что европейская "коалиция нежелающих" и Зеленский вообще стремятся к миру", - сказала Вагенкнехт газете Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ). "Готовность к компромиссу Зеленского, [канцлера ФРГ Фридриха] Мерца и компании по-прежнему близка к нулю", - подчеркнула она. Настаивание на максимальных требованиях, таких как прекращение огня, в качестве предварительного условия для переговоров, по словам лидера BSW, "затрудняет путь к реальному миру и увеличивает число жертв в зоне боевых действий".

В то же время Вагенкнехт приветствовала возможную встречу президента России Владимира Путина с Зеленским, отметив, что это бы "стало позитивным сигналом".

Политик считает, что на будущие саммиты по урегулированию конфликта на Украине следует пригласить такие страны, как Бразилия, Индия, Китай и ЮАР, поскольку они "давно и серьезно стремятся к посредничеству и миру". Вопрос гарантий безопасности, по ее мнению, не может быть решен без участия этих государств. Вагенкнехт подчеркнула, что присутствие Бундесвера (ВС ФРГ) или других военнослужащих НАТО на Украине не является путем к миру. Предоставлять гарантии безопасности, как утверждала она, должны "нейтральные государства".

18 августа президент США Дональд Трамп провел в Вашингтоне встречи с Зеленским и лидерами европейских стран. В Белый дом, помимо Зеленского и Мерца, прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Макрон отметил, что в ходе переговоров приоритет был отдан обсуждению гарантий безопасности для Украины.

В ходе встречи Трамп позвонил Путину, с которым, по словам главы Белого дома, он обсудил в том числе перспективы проведения встречи российского лидера с Зеленским, а затем и трехсторонних переговоров. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.