ЛОНДОН, 19 августа. /ТАСС/. Трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского может пройти в Риме. Об этом сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на источник в европейских дипломатических кругах.

По его данным, Трамп и Зеленский выступают за проведение встречи в Риме. Этот вариант переговорной площадки поддерживают вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. При этом российская сторона, согласно телеканалу, предпочитает вариант с Женевой.