Глава Австрийской партии свободы Герберт Кикль отметил, что подобная перспектива будет означать миллиардные издержки для налогоплательщиков из-за череды глупых решений, которые принимались под девизом "любой ценой"

ВЕНА, 19 августа. /ТАСС/. Глава крупнейшей оппозиционной партии Австрии - Австрийской партии свободы (АПС) - Герберт Кикль назвал безумием итоги многосторонней встречи в Вашингтоне, в ходе которой лидеры европейских стран выразили готовность предоставить гарантии безопасности Украине.

"Результат саммита в Белом доме налицо: ЕС позволил США переложить на себя вопрос предоставления гарантий безопасности Украине. <...> Очевидно, что эти гарантии безопасности также означают отправку (на Украину - прим. ТАСС) европейских военнослужащих... Безумие!", - написал он в своем телеграм-канале. Лидер партии добавил, что подобная перспектива будет означать "миллиардные издержки для налогоплательщиков из-за череды глупых решений, которые слишком давно принимались под девизом "любой ценой".

Кикль также раскритиковал политику действующего австрийского правительства, отметив, что альпийская республика, где конституционно закреплен принцип нейтральности во внешней политике, "вместо того, чтобы, в соответствии с обещаниями, держаться на критической дистанции", оказывается вовлечена в недружественные по отношению к РФ действия стран ЕС.

Президент США Дональд Трамп провел в понедельник в Белом доме многостороннюю встречу, посвященную урегулированию украинского конфликта и последовавшую за российско-американским саммитом на Аляске. В переговорах в Вашингтоне участвовали Владимир Зеленский, лидеры Великобритании, Германии, Италии, Финляндии, Франции, глава Еврокомиссии и генсек НАТО. Кроме того, американский лидер позвонил президенту России Владимиру Путину и проинформировал его о многосторонних переговорах в Белом доме.

Как уточнил Трамп, в ходе встречи обсуждались в том числе вопросы гарантий безопасности для Украины, "которые будут предоставлены различными европейскими странами в координации с США".