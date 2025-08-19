19 августа, 14:20
ЕК: Украина и ЕС не обсуждали закупки оружия для Киева на $90 млрд

Владимир Зеленский ранее заявил об этом президенту США Дональду Трампу

БРЮССЕЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Украина и ЕС не обсуждали в Вашингтоне закупки оружия для Киева у США на европейские деньги на общую сумму до $90 млрд, о чем Зеленский заявил в Вашингтоне президенту США Дональду Трампу. Об этом заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Ариана Подеста.

"На многосторонней встрече в Вашингтоне Украина и ЕС не обсуждали этот вопрос", - заявила она.

Как ранее заявил Зеленский, по итогам переговоров в Белом доме Киев предложил Вашингтону приобрести у США вооружения на $90 млрд, в том числе самолеты и системы ПВО. По его словам, "пакет американского вооружения" должен стать "вторым пунктом гарантий". Он также сообщил, что Украина предложила США поставлять им дроны, однако не уточнил, на какую сумму. 

