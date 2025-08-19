Лидеры Канады, Японии, Турции, Новой Зеландии и европейских стран очень реалистично оценили результаты встречи на Аляске, подчеркнул премьер-министр Польши

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Лидеры стран "коалиции желающих" подтвердили дальнейшую поддержку Украины в вооруженном конфликте с РФ. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по телеконференции стран - союзниц Украины.

"Лидеры Канады, Японии, Турции, Новой Зеландии и европейских стран очень реалистично оценили результаты встречи на Аляске. Все мы подтвердили необходимость дальнейшей поддержки Украины в войне с Россией", - написал Туск в X.

Как ранее сообщили европейские СМИ, одной из главных тем телеконференции стало обсуждение так называемых гарантий безопасности Украины, которые, по мнению европейцев, якобы должны включать развертывание на Украине войск стран НАТО. Европейские лидеры будут также искать способы вовлечь в этот план США.