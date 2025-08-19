Защита Гуцул опротестует приговор в Апелляционной палате Кишинева 20 августа

По словам адвоката главы Гагаузии Натальи Байрам, если будет принято решение оставить приговор в силе, то адвокаты оспорят его в Высшей судебной палате, а затем в международных инстанциях

КИШИНЕВ, 19 августа. /ТАСС/. Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул опротестует вынесенный ей приговор в Апелляционной палате Кишинева. Об этом сообщила адвокат Наталья Байрам.

"Защита 20 августа обратится в Апелляционную палату Кишинева, чтобы опротестовать приговор главе Гагаузии", - сказала Байрам в беседе с корреспондентом ТАСС. Она подчеркнула, что 20 августа "по законодательству является последним сроком", когда можно опротестовать приговор, который адвокаты считают несправедливым, "так как со стороны судей и обвинения были допущены существенные нарушения". "Надеемся, что наши доводы будут приняты во внимание судьями", - уточнила защитник.

По ее словам, если будет принято решение оставить приговор в силе, то адвокаты оспорят его в Высшей судебной палате, а затем в международных инстанциях.

Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет.

Отношения главы Гагаузии с молдавским руководством обострились в 2023 году после ее победы на выборах в автономии и заявлений о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией, а также критики проводимой Кишиневом политики конфронтации с Москвой. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя. При этом президент Молдавии Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.