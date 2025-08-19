Защита Гуцул будет добиваться 20 августа оправдательного приговора

В процессе были допущены нарушения этапе отбора судьи, сообщил адвокат главы Гагаузии Сергей Морарь

КИШИНЕВ, 19 августа. /ТАСС/. Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул будет добиваться 20 августа в Апелляционной палате Кишинева оправдательного приговора. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил ее адвокат Сергей Морарь.

"Мы будем просить пересмотра всех материалов дела, чтобы добиться оправдательного приговора. В процессе были допущены нарушения уже на этапе отбора судьи. В суде сектора Буюкань, где рассматривалось дело, за два месяца до того, как оно поступило в производство, были заранее выбраны всего девять судей, которые могли его рассматривать. То есть выборка не проводилась из почти сорока судей, которые работают в этом суде, а была сделана из девяти, назначенных лично председателем инстанции. Такой порядок законом не предусмотрен", - сказал Морарь.

Он подчеркнул, что право на защиту "нарушалось на всех этапах процесса". "Защите не разрешили изучить доказательства обвинения, не дали возможности представить свои доказательства. В частности, было отказано в допросе 180 или даже более 200 свидетелей, которых мы ходатайствовали вызвать. Это были не выдуманные свидетели, представленные обвинением, а люди, фигурирующие в материалах дела, в обвинительном заключении. Но суд без аргументации отказался их заслушать. При этом стороне обвинения не отказали ни в одном свидетеле", - уточнил Морару.

Он отметил, что судьи также отклонили и ряд ходатайств о проведении финансовой и других экспертиз, которые могли бы дать корректные расчеты в материалах дела. "Вместо этого все подсчеты производились прокуратурой абсолютно непрозрачно. Когда мы указали на ошибки в них, прокурор просто составил новый протокол и "исправил" их по-своему. И так происходило постоянно, на каждом шагу сплошные нарушения", - пояснил адвокат. Он убежден, что "дело рассматривалось предвзято, даже свидетели обвинения единогласно подтверждали, что Гуцул не имела никакого доступа к финансам партии. Но суд, проигнорировав все это, все равно вынес обвинительный приговор и назначил реальное лишение свободы на семь лет. Это создает впечатление, что изначально у суда была цель дать реальный срок заключения, применить наказание в виде лишения свободы", - заключил адвокат.

Приговор как политическая расправа

Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на шесть лет.

Отношения главы Гагаузии с молдавским руководством обострились в 2023 году после ее победы на выборах в автономии и заявлений о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией, а также критики проводимой Кишиневом политики конфронтации с Москвой. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя. При этом президент Молдавии Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.