США готовы помочь Европе, подчеркнул американский лидер

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что гарантии безопасности Украине не могут включать защиту со стороны НАТО, но США будут готовы помочь Европе.

"Когда речь заходит о безопасности, они (европейские страны - прим. ТАСС) готовы отправить людей на место. Мы готовы помочь им, особенно, вероятно, если речь идет о воздухе, потому что никто не имеет того, что есть у нас, у них действительно этого нет. Но я не думаю, что это будет проблемой", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

"Но будет какая-то форма безопасности. Это не может быть НАТО, потому что этого никогда не произойдет", - добавил президент США.

"Я имею в виду, если бы вы были Россией, то кому бы хотелось, чтобы ваш враг, ваш противник, стоял у вас на границе? Вы же не стали бы допускать этого", - пояснил американский лидер. "Поэтому всегда считалось, что Украина является своего рода буфером между Россией и остальной Европой. И это был большой, широкий буфер. Все шло хорошо, пока не вмешался [предыдущий президент США Джо] Байден", - резюмировал Трамп.

18 августа Трамп принял Владимира Зеленского, президентов Финляндии и Франции Александера Стубба и Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, главу правительства Италии Джорджу Мелони. Кроме того, во встрече участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Такое число руководителей высшего уровня было одновременно представлено в Белом доме впервые. Этот беспрецедентный состав участников, свидетельствующий о важности обсуждаемой проблемы, отметил и сам американский лидер.

В ходе встречи Трамп позвонил президенту РФ Владимиру Путину, с которым, по словам главы Белого дома, он обсудил в том числе перспективы проведения встречи российского лидера с Зеленским, а затем и трехсторонних переговоров. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.