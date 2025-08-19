Президент США подчеркнул, что хочет завершить украинский конфликт

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Глава администрации США Дональд Трамп охарактеризовал как очень хорошую свою беседу по телефону с президентом России Владимиром Путиным по итогам встреч по Украине, состоявшихся в понедельник в Белом доме.

"И у нас состоялся очень хороший разговор. Я ему [Путину] сказал: мы организуем встречу с <...> Зеленским, вы и он встретитесь, а потом, если все сработает, я [тоже] приеду, и мы все завершим", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News в прямом эфире.

"Но, вы знаете, в этом случае для того, чтобы танцевать танго, нужны двое. У них [Путина и Зеленского]должны быть какие-то отношения, иначе мы просто теряем много времени. Я таким заниматься не хочу", - добавил хозяин Белого дома. "Я просто хочу завершить это [конфликт на Украине]", - заверил Трамп.