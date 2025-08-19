По информации издания, президент США Дональд Трамп хотел бы, чтобы европейцы активизировались

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. У Соединенных Штатов нет "красных линий" в вопросе дислокации на территории Украины американских военнослужащих в рамках миссии по поддержанию мира. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленное официальное лицо.

"Я не думаю, что есть красные линии", - сказал чиновник, отвечая на вопрос издания. "Так что, я думаю, это еще предстоит выяснить. Он (президент США Дональд Трамп - прим. ТАСС) хотел бы, чтобы европейцы активизировались. Но я полагаю, если бы последним фрагментом мозаики было участие в миротворческих силах в течение какого-то периода времени, он бы это сделал", - указал собеседник газеты.

Ранее 19 августа в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что пока он остается во главе администрации США, американских войск на Украине не будет.

18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не приемлет любые сценарии, подразумевающие размещение контингентов стран НАТО на Украине и способные привести к неконтролируемой эскалации конфликта.