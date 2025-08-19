Соединенные Штаты очень непредсказуемы в своей внешней политике, в том числе в области обороны, подчеркнула руководитель исследовательской группы в немецком Институте иностранного публичного и международного права имени Макса Планка

ЖЕНЕВА, 19 августа. /ТАСС/. Лидеры Евросоюза и стран Европы, посетившие в понедельник Вашингтон для обсуждения возможностей урегулирования украинского конфликта, зашли в тупик по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом и не знают, куда им двигаться дальше. Такое мнение швейцарской телекомпании RTS выразила руководитель исследовательской группы в немецком Институте иностранного публичного и международного права имени Макса Планка Каролин Мозер.

По ее оценкам, по итогам саммита в Вашингтоне европейцы уехали с чувством неуверенности. "Они понимают, что зашли в тупик, но не знают, как именно им двигаться дальше", - полагает эксперт. В частности, она считает, что к заявлениям американского лидера о возможном размещении американских военных на территории Украины в качестве гарантии безопасности следует относиться с недоверием.

"Соединенные Штаты очень непредсказуемы в своей внешней политике, в том числе в области обороны. Напомню, что перед этой встречей говорилось, что военных отправлять не будут. Европа не знает, на что рассчитывать, и это усложняет ситуацию", - пояснила Мозер.

Ранее 19 августа в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что пока он остается во главе администрации США, американских войск на Украине не будет. Но он не исключил оказание другой военной помощи миссии европейских стран по поддержанию мира на Украине.

18 августа Трамп принял Владимира Зеленского, президентов Финляндии и Франции Александера Стубба и Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, главу правительства Италии Джорджу Мелони. Кроме того, во встрече участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Такое число руководителей высшего уровня было одновременно представлено в Белом доме впервые. Этот беспрецедентный состав участников, свидетельствующий о важности обсуждаемой проблемы, отметил и сам американский лидер.

В ходе встречи Трамп позвонил Путину, с которым, по словам главы Белого дома, он обсудил в том числе перспективы проведения встречи российского лидера с Зеленским, а затем и трехсторонних переговоров. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.