Брюссель не верит, что РФ выполнит свои обязательства и обещания, заявила глава дипслужбы Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас после экстренного онлайн-саммита сообщества заявила, что ЕС не доверяет договоренностям с Россией, будет тренировать Вооруженные силы Украины (ВСУ) и продолжать вводить санкции против Москвы.

В X она выступила с утверждением, что Брюссель "не верит, что Россия выполнит свои обязательства и обещания" по урегулированию на Украине. По версии Каллас, "гарантии безопасности для Украины должны сдержать Россию, чтобы она не могла перегруппироваться". С этой целью европейцы "будут тренировать ВСУ" и "готовить новые санкции" против РФ, отметила она.

Общего заявления лидеров ЕС, которым обычно заканчиваются саммиты сообщества, пока не последовало.