Президент США ожидает завершения конфликта в кратчайшие сроки

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не заинтересован в том, чтобы ждать месяц для проведения новой встречи по мирному урегулированию украинского кризиса, хочет добиться прекращения конфликта в кратчайшие сроки.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Он (Трамп - прим. ТАСС) хочет видеть завершение этой войны, и он высмеивает идеи с предложениями подождать еще месяц до следующей встречи. Президент хочет продвижения (в вопросе мирного урегулирования - прим. ТАСС) и прекращения этой войны в кратчайшие сроки", - сказала она.