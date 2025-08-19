Ранее шефа полиции Вашингтона отправили в отпуск, в отношении него начали дело о предполагаемом искажении статистики

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Министерство юстиции США инициировало расследование в связи с возможными искажениями статистических данных о преступности в американской столице. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета Ранее.

Это расследование может стать очередным свидетельством обострения противостояния между администрацией президента США Дональда Трампа и городскими властями. Как ранее сообщил телеканал NBC News, шеф полиции города Майкл Пулльям был отправлен в отпуск в мае 2025 года, а в отношении него возбуждено расследование о предполагаемом искажении статистики о преступности в Вашингтоне. По данным трех источников издания, в расследование федеральных властей призвано изучить действия как начальника городской полиции, так и других местных чиновников.

Ранее мэр города Мюриэл Боузер и другие городские чиновники утверждали, что количество преступлений с применением насилия в Вашингтоне с начала 2025 года снизилось на 27% по сравнению с тем же показателем 2024 года, а число убийств упало на 11%.

Как отмечают издание, в настоящее время полиция Вашингтона насчитывает около 3,1 тыс. сотрудников. При этом в правоохранительных органах имеется несколько сотен открытых вакансий.

11 августа Трамп объявил о переброске бойцов Национальной гвардии в столицу для борьбы с преступностью. Глава государства также перевел полицию города под управление федерального правительства и допустил, что при необходимости к обеспечению безопасности в Вашингтоне могут быть привлечены вооруженные силы. При этом статистика ФБР и полиции столичного округа Колумбия говорит о стабильном снижении числа насильственных преступлений в городе с 2023 года и возвращении этого показателя к уровню, который наблюдался до пандемии COVID-19. Решение Трампа вызвало волну критики со стороны сторонников Демократической партии США, которые считают развертывание подразделений Нацгвардии неоправданным.