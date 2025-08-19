Речь идет о 37 бывших и действующих сотрудниках американских спецслужб, которые "злоупотребляли доверием общественности путем использования в политических целях разведданных", сообщила директор Национальной разведки США

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард лишила доступа к секретным данным 37 бывших и действующих сотрудников американских спецслужб. Об этом она сообщила в X.

Габбард уточнила, что по указанию президента США Дональда Трампа "распорядилась лишить доступа к секретным данным 37 бывших и действующих специалистов в разведывательной сфере". По словам Габбард, они "злоупотребляли доверием общественности путем использования в политических целях разведданных и манипулирования ими, организации без разрешения их утечек", а также допускали иные "вопиющие нарушения норм ведения разведывательной деятельности".

Директор Национальной разведки США не уточнила, в каких именно сферах работали упомянутые специалисты. Габбард, которая координирует деятельность всех 18 американских разведывательных ведомств, ранее не раз заявляла, что работа американских спецслужб чрезмерно политизирована. Глава Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф также подчеркивал, что администрация Трампа намерена "устранить политику из разведывательного сообщества".

Габбард 18 июля опубликовала отчет, в котором говорится, что администрация 44-го президента США демократа Барака Обамы после победы республиканца Трампа на выборах главы государства в 2016 году фактически сфабриковала разведывательные данные, якобы свидетельствовавшие о вмешательстве России в избирательный процесс. Это было сделано, чтобы попытаться лишить Трампа власти, отметила Габбард.

По ее словам, за несколько месяцев до выборов разведка США была единодушна: Россия не имела ни намерения, ни возможности вмешаться в американские выборы. Однако в декабре 2016 года (после победы Трампа) администрация Обамы дала указание подготовить новый доклад, противоречащий прежним оценкам. Габбард пояснила, что ключевой вывод разведки о том, что Россия не повлияла на итоги выборов, был изъят и засекречен.

Спецслужбы США в 2016 году инкриминировали России вмешательство в американский избирательный процесс. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с РФ. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами. Москва также называла беспочвенными утверждения о ее попытках повлиять на ход выборов в США.