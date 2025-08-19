Bloomberg: около 10 стран готовы направить войска на Украину в рамках соглашения

Об этом заявили правительства государств на совещании европейских чиновников 19 августа

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Около десяти стран выразили готовность направить свои войска на Украину в рамках возможного будущего мирного соглашения. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным источников, 19 августа состоялось совещание европейских чиновников, на котором обсуждался конкретный план отправки британских и французских войск на Украину. Участники встречи обсуждали численность и места дислокации военных.

Ранее в интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп заявил, что пока он остается во главе администрации США, американских войск на Украине не будет.

18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не приемлет любые сценарии, подразумевающие размещение контингентов стран НАТО на Украине и способные привести к неконтролируемой эскалации конфликта.