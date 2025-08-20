Такую задачу ставят в том числе Великобритания, Франция и Германия, заявил экс-премьер Украины

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом будет лишь вести игру, его главной задачей остается не допустить установления мира. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"Я думаю, что он будет играть на определенных противоречиях, но будет именно играть. Его задача не допустить мира. Это мне однозначно понятно", - сказал Азаров.

"Эта задача не только Зеленского, но и задача вот тех кураторов, которые ему эту задачу ставят. Это Великобритания, Франция, Германия", - подчеркнул экс-премьер.

18 августа Трамп встретился в Белом доме с Зеленским тет-а-тет, их встреча продолжалась около часа. Затем прошла встреча Трампа с европейскими лидерами и Зеленским. Трамп также позвонил президенту России Владимиру Путину. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, их разговор продлился около 40 минут.

На брифинге после переговоров в Белом доме Зеленский заявил о готовности к двусторонней встрече с Путиным, на которую планирует вынести вопрос территорий.