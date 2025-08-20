Правительство Республики Корея оставит позади конфронтацию ради мирного сосуществования и процветания Корейского полуострова

СЕУЛ, 20 августа. /ТАСС/. Администрация президента Республики Корея заявила, что глава государства Ли Чжэ Мён ведет примирительную политику в отношении КНДР в интересах обеих сторон. Об этом сообщило агентство Рёнхап.

"Администрация Ли Чжэ Мёна принимает инициативные меры по обеспечению мира на Корейском полуострове не из каких-либо эгоистичных интересов <...>, эти меры принимаются ради стабильности и процветания и Юга, и Севера", - заявили в администрации. "Правительство оставит позади эру враждебности и конфронтации ради новой эпохи мирного сосуществования и сопроцветания на Корейском полуострове", - добавили в офисе главы южнокорейского государства.

Ранее сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон заявила, что, по мнению Пхеньяна, курс Республики Корея в межкорейских отношениях оставался конфронтационным, несмотря на смену администраций в Сеуле. "Ли Чжэ Мён не способен изменить такой вектор истории", - считает Ким Ё Чжон. Она также полагает, что цель "демонстрации примирительных жестов" со стороны Республики Корея состоит в том, чтобы "свалить ответственность за невозможность восстановить межкорейские отношения" на КНДР.

Ранее президент Ли Чжэ Мён распорядился остановить пропагандистское вещание из громкоговорителей на границе с КНДР. Он заявил, что его правительство готово уважать существующий в КНДР социально-политический строй и что южнокорейская сторона не имеет враждебных намерений, но при этом настаивал на необходимости денуклеаризации.