Бывший профессор Университета Сассекса при этом положительно оценил влияние действий американского лидера Дональда Трампа на динамику урегулирования украинского конфликта

ГААГА, 20 августа. /ТАСС/. Лидеры европейских стран давно утратили доверие собственных граждан и действуют лишь как вассалы США. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил нидерландский историк и политолог, бывший профессор Университета Сассекса Кейс ван дер Пейл, комментируя прошедшую 18 августа в Вашингтоне встречу президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров.

"Власти европейских государств уже давно утратили доверие своих граждан, они выступают исключительно как вассалы Соединенных Штатов", - подчеркнул он. Тем не менее эксперт положительно оценил влияние действий Трампа на динамику урегулирования украинского конфликта. По его оценкам, вероятное всеобъемлющее мирное соглашение РФ и Украины может "исправить катастрофические последствия" распада СССР, в результате которого "более 25 млн русских остались за пределами России".

18 августа Трамп провел в Вашингтоне встречу с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран. В Белый дом вместе с Зеленским прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Трамп накануне подчеркнул, что Белый дом будет принимать такое большое число лидеров европейских стран впервые в своей истории.

Беседа Трампа и Зеленского тет-а-тет продолжалась около часа. Затем прошла встреча американского президента с европейскими лидерами и Зеленским. Трамп также позвонил президенту России Владимиру Путину. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, их разговор продлился около 40 минут.