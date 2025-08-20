Госдепартамент и Министерство финансов США объявили о включении в санкционные списки еще четырех представителей Международного уголовного суда

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал решение госсекретаря США Марко Рубио ввести санкции против четырех представителей Международного уголовного суда (МУС) "шагом в поддержку правды и справедливости".

"Я приветствую решение Рубио ввести санкции против судей Международного суда в Гааге. Это решительный шаг против лживой кампании очернения Израиля и израильской армии, а также в поддержку правды и справедливости", - заявил Нетаньяху. Высказывания премьера распространила его канцелярия.

Ранее Госдепартамент и Министерство финансов США объявили о включении в санкционные списки еще четырех представителей Международного уголовного суда. Как уточнил Рубио, под ограничительные меры попали судьи Кимберли Прост (Канада) и Николя Гийу (Франция), а также заместители прокурора Шамим Хан (Фиджи) и Маме Мандиайе Нианг (Сенегал). Основанием для применения рестрикций стали действия МУС, направленные на расследование действий граждан США или Израиля, их арест, привлечение к ответственности в судебном порядке без согласия правительств этих двух стран.

Американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом уже несколько раз вводила санкции в отношении МУС. Указ, предусматривающий введение санкций против должностных лиц МУС, Трамп подписал 6 февраля. США считают, что суд злоупотребил своими полномочиями, необоснованно выдав ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.