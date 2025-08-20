Как указали в МУС, инстанция "продолжит выполнять свой мандат в строгом соответствии с правовой базой, принятой государствами-участниками, невзирая на любые ограничения, давление или угрозы"

ГААГА, 20 августа. /ТАСС/. Международный уголовный суд (МУС) резко осудил введение Вашингтоном новых санкций против судей и заместителей прокурора инстанции, назвав это посягательством на ее независимость. Об этом говорится в заявлении суда.

"МУС сожалеет о введении администрацией США санкций в отношении судей Кимберли Прост (Канада) и Николя Гийу (Франция), а также заместителей прокурора Шамим Хан (Фиджи) и Маме Мандиайе Нианга (Сенегал)", - подчеркнули в суде. Там полагают, что санкции представляют собой "вопиющее посягательство на независимость беспристрастного судебного органа". По оценке инстанции, рестрикции также являются "оскорблением стран - участниц Римского статута".

Как указали в МУС, инстанция "продолжит выполнять свой мандат в строгом соответствии с правовой базой, принятой государствами-участниками, невзирая на любые ограничения, давление или угрозы". Суд также призвал страны - участницы Римского статута "оказывать твердую и последовательную поддержку МУС и его работе в интересах жертв международных преступлений".

Ранее Госдепартамент и Минфин США объявили о введении санкций против четырех представителей МУС. Как уточнил госсекретарь США Марко Рубио, основанием для применения рестрикций стали действия МУС, направленные на то, чтобы расследовать деятельность граждан США или Израиля, подвергнуть их аресту или задержанию, привлечь к ответственности в судебном порядке без согласия со стороны правительств этих двух стран.

Нынешняя американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом уже несколько раз вводила санкции в отношении МУС. Указ, предусматривающий введение санкций против должностных лиц инстанции, Трамп подписал 6 февраля. Американское правительство обвинило суд в неправомерных действиях в отношении Вашингтона и его союзников, таких как Израиль. В США считают, что МУС злоупотребил своими полномочиями, выдав необоснованные ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта. Указ позволяет применять финансовые и визовые рестрикции против причастных к расследованиям в отношении американских граждан или их союзников сотрудников суда, а также членов их семей.