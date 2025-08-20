Позиция Вашингтона остается гибкой и будет зависеть от дальнейших переговоров, подчеркнул вице-президент Соединенных Штатов

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Вашингтон не намерен брать на себя обязательства по Украине без понимания того, что именно требуется для прекращения конфликта. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Он подчеркнул, что позиция США остается гибкой и будет зависеть от дальнейших переговоров. "Соединенные Штаты открыты для разговора, но мы не собираемся брать на себя обязательства, пока не выясним, что необходимо для того, чтобы в первую очередь остановить войну", - пояснил вице-президент в среду в интервью телеканалу Fox News.

Вэнс также напомнил, что президент США Дональд Трамп ожидает от Европы ведущей роли в урегулировании украинского конфликта, включая принятие на себя "львиной доли" бремени. "Президент, безусловно, ожидает, что Европа будет играть здесь ведущую роль. Что бы ни случилось, какую бы форму это ни приняло, европейцам придется взять на себя львиную долю бремени. Это их континент. Это их безопасность", - сказал Вэнс.