Вице-президент США в шутку пообещал Владимиру Зеленскому ничего не говорить, пока тот будет себя "хорошо вести"

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал в среду в интервью телеканалу Fox News, как в начале недавней встречи с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете ему удалось разрядить напряженную обстановку шуткой.

"Когда Зеленский вошел в Овальный кабинет, я поболтал с ним <...> и с некоторыми из высокопоставленных членов украинской делегации, - рассказал Вэнс. - Я сказал ему: "Господин президент, пока вы будете хорошо себя вести, я ничего не скажу". А он просто усмехнулся. Это был хороший маленький способ растопить лед".