НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс предположил, что основные детали мирного урегулирования по Украине, включая гарантии безопасности и территориальные вопросы, будут в общих чертах согласованы до того, как состоится встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

Отвечая в среду в интервью телеканалу Fox News на вопрос, можно ли ожидать, что ключевые детали соглашения будут согласованы до встречи Путина и Зеленского, Вэнс сказал: "Это хороший вопрос. Думаю, что если вы пойдете по бюрократическому пути, то ответ - да".

Как указал ранее на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва готова к любому формату переговоров по Украине, однако встречи на высшем уровне необходимо тщательно подготовить на всех предшествующих ступенях.

Трамп 18 августа провел встречу с Зеленским, а затем с приехавшими его поддержать лидерами стран Евросоюза. Беседа Трампа и Зеленского тет-а-тет продолжалась около часа. После этого прошла встреча американского президента с европейскими политиками при участии Зеленского.

После этих переговоров Трамп позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.