NYT: Рубио проведет переговоры с советниками по нацбезопасности Украины и Европы

Дипломатическая встреча пройдет 21 августа

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио, исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности, проведет 21 августа "дипломатические переговоры" с советниками по национальной безопасности Украины и ряда европейских стран. Об этом в среду вечером сообщила газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США Дональда Трампа.

По данным издания, встреча Рубио с его коллегами с Украины и из европейских стран-союзников состоится в четверг и будет посвящена деталям мирного урегулирования.

Издание не уточняет, в каком формате и где могут пройти переговоры.