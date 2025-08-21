В Финляндии не планируют массовой отправки военных на Украину

Хельсинки ограничится лишь предоставлением технического персонала и экспертов, указал глава комитета по иностранным делам парламента страны Йоханнес Коскинен

СТОКГОЛЬМ, 21 августа. /ТАСС/. Глава комитета по иностранным делам парламента Финляндии Йоханнес Коскинен (Социал-демократическая партия) считает, что финские военнослужащие вряд ли будут отправлены на Украину, страна ограничится лишь предоставлением технического персонала и экспертов.

"Финляндия как приграничное государство, конечно, не обязана отправлять [на Украину] войска в больших масштабах. Речь идет скорее об участии во вспомогательных мероприятиях, к примеру, таких, как техническое обслуживание, предоставление экспертных заключений и обучение", - приводит его слова общественный вещатель Yle.

Депутат отметил, что парламентский комитет по иностранным делам планирует в начале сентября заслушать мнение Сил обороны и Министерства иностранных дел страны об участии Финляндии в обеспечении гарантий безопасности для Украины.

19 августа состоялись две встречи по Украине - телеконференция лидеров "коалиции желающих", а также онлайн-саммит ЕС. На обоих мероприятиях обсуждались итоги саммита Россия - США на Аляске, переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и рядом глав европейских государств, включая президента Финляндии Александера Стубба, а также гарантии безопасности для Украины по окончании боевых действий.

18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не приемлет любые сценарии, подразумевающие размещение контингентов стран НАТО на Украине и способные привести к неконтролируемой эскалации конфликта.