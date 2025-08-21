Практически ни один американец не был готов воевать за Киев, указал Даг Бэндоу

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты не должны предоставлять Украине гарантии безопасности, которые могли бы угрожать России, к тому же Киев никогда не представлял для Вашингтона даже второстепенного интереса в сфере безопасности. Об этом пишет бывший помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в своей статье для журнала The American Conservative.

"В любом случае, Вашингтон не должен предоставлять гарантии безопасности против России, - отмечает он. - Украина никогда не представляла для США даже второстепенного интереса в сфере безопасности. Именно поэтому Будапештский меморандум 1994 года не предусматривал военной гарантии. И именно поэтому Вашингтон дал Киеву лишь пустые обещания относительно членства в НАТО <...> Практически ни один американец не был готов воевать за Киев. Сегодня это уже не является жизненно важным интересом для США".

По мнению Бэндоу, нет никаких оснований для того, "чтобы Вашингтон распространял на Украину какие-либо гарантии безопасности".

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби уведомил союзников Вашингтона по НАТО о том, что американская сторона будет играть минимальную роль при обеспечении каких-либо гарантий безопасности Украины.