СУХУМ, 21 августа. /ТАСС/. Исполняющий обязанности заместителя министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба назвал показательным шагом отказ США впервые за 17 лет от подписания документа в поддержку территориальной целостности Грузии и осуждающего военное присутствие России в Абхазии и Южной Осетии. Об этом говорится в комментарии Тужбы, опубликованном на официальном сайте МИД Абхазии.

18 августа в Совете Безопасности ООН прошли консультации, посвященные событиям 2008 года. По его итогам некоторые представители западных стран выступили с совместным заявлением в поддержку территориальной целостности Грузии и осудили присутствие российских военных баз в Абхазии и Южной Осетии. Впервые за 17 лет совместное заявление отказались поддержать представители США. Декларацию подписали Великобритания, Франция, Словения, Дания и Греция.

"Фактически впервые официальный Вашингтон отказался от документа, поддерживающего территориальную целостность Грузии и осуждающего военное присутствие России в Абхазии и Южной Осетии. Это достаточно показательный шаг, демонстрирующий значительные изменения в подходах новых властей США, ориентированных на более прагматичную политику, предполагающую нормализацию отношений с Россией. Будем надеяться, что нынешний прецедент станет также отражением изменяющихся взглядов политического руководства США в отношении необоснованных территориальных притязаний Грузии", - говорится в комментарии Тужбы.

По словам Тужбы, "подобные совместные заявления представителей стран Запада в поддержку Грузии стали традиционными и не имеют ничего общего с объективной реальностью". "Эти документы носят откровенно антироссийский характер и нацелены на сохранение перманентной напряженности в нашем регионе", - считает замминистра иностранных дел Абхазии, который долгие годы возглавлял абхазскую делегацию на Международных дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье, которые проводятся в Женеве с 2008 года.