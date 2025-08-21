Подписанием меморандума все не заканчивается, а только начинается, указал премьер-министр Армении

ЕРЕВАН, 21 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь подчеркнул, что 8 августа в Вашингтоне был установлен мир между Арменией и Азербайджаном, и отметил, что впереди много работы по институционализации мира.

"Хочу поздравить всех нас с установленным 8 августа миром между Арменией и Азербайджаном по результатам подписанного меморандума", - сказал премьер Армении на заседании правительства, которое транслировали местные телеканалы.

В этом ключе он выразил благодарность всем, кто был вовлечен в этот процесс. При этом Пашинян признался, что подписанием этого документа все не заканчивается, а только начинается. "Есть такое явление - когда на столе лежит вопрос, который долго не находит своего решения, он продолжает оставаться на повестке. Однако, как только он решается, возникает десяток новых вопросов, и это логично, в этом и заключается развитие", - заметил премьер Армении.

При этом он выразил убеждение, что решением этого вопроса Армения вышла на новую повестку, плоскость развития, где необходимо приложить для работы новое содержание, новую энергию, новый объем и большую эффективность. "Впереди много работы. Важно подчеркнуть, что это конструктивная, мирная и созидательная работа, и мы все должны максимально сконцентрироваться на этой работе", - сказал Пашинян.

Премьер Армении добавил, что "на этом новом созидательном этапе по институционализации мира он желает" всем успеха.

Подписанные соглашения в США

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 августа по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом подписали совместную декларацию. Она включает в себя семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру, но не фиксируют его детали. В декларации отмечается, что стороны парафировали ранее согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также будут прилагать усилия для его окончательной ратификации. Кроме того, Ереван и Баку подписали совместное обращение к ОБСЕ о роспуске Минской группы.

Текст соглашения, который должен положить конец более чем 30-летнему противостоянию, был согласован еще весной, однако Азербайджан настаивал на выполнении ряда условий до подписания документа, в частности на внесении поправок в Конституцию Армении, исключающих территориальные претензии к Баку. В Ереване отвергали обвинения со стороны Баку в наличии территориальных претензий, но Пашинян заявлял, что его правительство намерено инициировать принятие новой конституции, которая должна иметь "региональный характер".