Премьер-министр Армении добавил, что "анализ оперативной обстановки будет продолжен"

ЕРЕВАН, 21 августа. /ТАСС/. Правительство Армении не намерено увеличить военный бюджет на 2026 год после парафирования соглашения о мире с Азербайджаном. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Никол Пашинян.

"В государственном бюджете на 2026 год, возможно, не будет значительного увеличения расходов на оборону. Это логично", - отметил он и добавил, что "анализ оперативной обстановки будет продолжен".

В бюджете 2025 года оборонные расходы составили свыше $1,7 млрд.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 августа по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом подписали совместную декларацию. Она включает в себя семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру, но не фиксируют его детали. В декларации отмечается, что стороны парафировали ранее согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также будут прилагать усилия для его окончательной ратификации. Кроме того, Ереван и Баку подписали совместное обращение к ОБСЕ о роспуске Минской группы.

Текст соглашения, который должен положить конец более чем 30-летнему противостоянию, был согласован еще весной, однако Азербайджан настаивал на выполнении ряда условий до подписания документа, в частности, на внесении поправок в Конституцию Армении, исключающих территориальные претензии к Баку. В Ереване отвергали обвинения со стороны Баку в наличии территориальных претензий, но Пашинян заявлял, что его правительство намерено инициировать принятие новой конституции, которая должна иметь "региональный характер".