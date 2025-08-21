Речь идет о ставших беженцами в результате нагорно-карабахского конфликта, указал премьер-министр Армении

ЕРЕВАН, 21 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что вопрос возвращения лиц, ставших беженцами в результате нагорно-карабахского конфликта, несет угрозу для мирной повестки между Баку и Ереваном.

"Со стратегической точки зрения повестка возвращения армян и азербайджанцев, ставших беженцами начиная с 1990-х годов, в той двусторонней логике, в которой применяется в Армении и в Азербайджане, несет в себе серьезные угрозы для мирной повестки. Этот вопрос в основном становится предметом политических спекуляций и факт озвучивания этого вопроса сам по себе ничего не дает беженцам, но взамен приведет к новой напряженности и всем исходящим из этого последствиям", - сказал армянский премьер в беседе с журналистами.

Азербайджан после завершения военных действий в Нагорном Карабахе стал поднимать вопрос возвращения в Армению "300 тыс. азербайджанцев", покинувших Армению в начале 1990-х годов, в разгар нагорно-карабахского конфликта. Первый омбудсмен Армении Лариса Алавердян неоднократно отмечала, что, по данным переписи 1989 года, в Армении проживало около 84 860 азербайджанцев, что составляло 2,6% от всего населения республики. И азербайджанцы, покинувшие Армению в те годы, получили полую компенсацию за оставленное имущество.

В свою очередь армянские оппозиционные политические силы отмечают важность обеспечения прав свыше 100 тыс. армян Нагорного Карабаха на возвращение в свои дома.