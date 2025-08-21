Глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш отметил, что ключевым в плане гарантий представляется готовность США их обеспечить

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Польша не готова предоставить Украине никакие другие гарантии безопасности, помимо логистической поддержки союзников по "коалиции желающих". Об этом заявил журналистам глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Мы не высылаем свои войска на Украину, мы создаем инфраструктурное заплечье и поддержку для союзнических войск на территории Польши, защищаем восточный фланг НАТО. Есть полное понимание роли Польши в этом контексте", - сказал министр, отвечая на вопрос журналиста, собирается ли Польша подписать с Украиной отдельный документ по гарантиям безопасности по аналогии со статьей 5 Североатлантического договора. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал TVP Info. "Мы не обсуждаем другие варианты гарантий [со стороны Польши], чем то, над чем мы работаем последние несколько месяцев [в рамках "коалиции желающих"]", - подчеркнул политик.

Он обратил внимание на то, что идея его итальянского коллеги Гуидо Крозетто об использовании механизмов гарантий НАТО для Киева - это лишь одно из предложений в дискуссии в процессе поиска "лучших решений". По мнению Косиняк-Камыша, ключевым в плане гарантий безопасности для Украины представляется готовность США их обеспечить.

Накануне Крозетто в интервью газете La Repubblica рассказали идею премьер-министра Италии Джорджи Мелони о том, что использование статьи 5 НАТО о коллективной безопасности для обеспечения гарантий безопасности для Украины стало бы более эффективным решением, чем направление европейского военного контингента. Альтернативным вариантом могли бы стать гарантии от каждой отдельной страны.