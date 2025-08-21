Гаральд Вилимски отметил, что Украины атаковала один из важнейших элементов энергетической инфраструктуры ЕС

ВЕНА, 21 августа. /ТАСС/. Оказание Евросоюзом дальнейшей помощи Киеву до получения результатов расследования украинского участия в подрывах "Северных потоков" недопустимо. Об этом заявил депутат Европарламента (ЕП) от Австрийской партии свободы (АПС) Гаральд Вилимски.

"То, что ЕС продолжает направлять миллиарды евро Украине, несмотря на то что она, как сообщается, атаковала один из важнейших элементов его энергетической инфраструктуры, - это скандал. <...> Пока на вопрос об участии Украины [в инциденте] не получено ответа, Украина не должна получить ни евро", - заявил он, его слова приводит пресс-служба АПС.