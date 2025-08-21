Берлин перечисляет Украине миллиарды, в то время как немецкие пенсионеры вынуждены собирать из мусорных баков бутылки, чтобы, сдав их, получить доход

БЕРЛИН, 21 августа. /ТАСС/. Внешнеполитический эксперт германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Севим Дагделен в связи с задержанием украинца, причастного к подрывам газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", выступила за полное прекращение поддержки Германией Украины.

"Если след терактов на "Северных потоках" ведет на Украину, как следует из ордера на арест Генеральной прокуратуры ФРГ, то тем более непонятен тот факт, что правительство Германии перечисляет стране миллиарды, в то время как немецкие пенсионеры вынуждены собирать из мусорных баков бутылки, чтобы, сдав их, получить доход. Ни денег, ни оружия, ни, конечно же, солдат для Украины!" - написала Дагделен в X.

Ранее Генпрокуратура ФРГ сообщила, что в Италии был задержан гражданин Украины Сергей К. по подозрению в причастности к подрывам трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". В ведомстве утверждали, что мужчина "входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года". В то же время в прокуратуре подчеркнули, что задержанный, предположительно, был одним из координаторов операции. Он и его сообщники использовали парусную яхту, вышедшую из Ростока, в качестве транспортного средства. Судно было арендовано у германской компании через посредников по поддельным документам, удостоверяющим личность.

В Генпрокуратуре ФРГ сообщили ТАСС, что, кроме опубликованного заявления, никакой дополнительной информации пока нет.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что подрыв "Северных потоков" был произведен при поддержке США. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.