ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Запад рассматривает возможность размещения на Украине европейских сил под управлением США. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

По его данным, одним из военных вариантов действий со стороны Запада могла бы стать "отправка на Украину европейских войск" и постановка их "под управление и контроль США". При этом Reuters отмечает, что возможная поддержка со стороны США европейских сил в воздухе могла бы включать "передачу Украине дополнительных сил ПВО, а также создание бесполетной зоны за счет американских истребителей".

Ранее США и страны Европы в совместном заявлении, распространенном пресс-службой Комитета начальников штабов Вооруженных сил США, сообщили, что выработали военные варианты действий, призванные, как утверждает Запад, поддержать переговоры по преодолению конфликта на Украине. В документе не отмечалось, какие именно варианты действий имеются в виду.

Трамп в интервью телеканалу Fox News ранее заявил, что гарантии безопасности Украине не могут включать защиту со стороны НАТО. При этом он добавил, что США будут готовы помочь Европе, особенно, "если речь идет о воздухе", не пояснив при этом, что конкретно он имел в виду.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром в четверг заявил, что присутствие иностранных военных сил на территории Украины неприемлемо для России.