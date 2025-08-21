По данным газеты, он является капитаном ВСУ в отставке

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Украинец, задержанный в Италии по подозрению в подрыве "Северных потоков", ранее работал в Службе безопасности Украины (СБУ), сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее сведениям, задержанный Сергей К. является капитаном ВСУ в отставке. До этого он работал в СБУ, а также в подразделении, которое задействовали в ПВО.

Согласно европейской правовой системе, указывает издание, итальянские власти должны экстрадировать задержанного в Германию, где ему должно быть предъявлено обвинение в саботаже, предусматривающее до 15 лет лишения свободы.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что подрыв "Северных потоков" был произведен при поддержке США. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.